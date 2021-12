“Fuori rosa e via la fascia da capitano”: la decisione del club è ufficiale

La decisione del club di lasciare fuori rosa a tempo indeterminato Pierre-Emerick Aubameyang è ufficiale. C’è la nota dell’Arsenal.

Guai in vista per Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaccante dell’Arsenal è finito fuori rosa a tempo indeterminato ed ha dovuto lasciare la fascia da capitano. A spiegarlo è stato lo stesso club inglese con una nota ufficiale apparsa sui propri canali: “Ci aspettiamo che tutti i nostri giocatori, in particolare il nostro capitano, lavorino secondo le regole e gli standard che abbiamo stabilito e concordato. Dopo la sua ultima violazione disciplinare della scorsa settimana, Pierre-Emerick Aubameyang non sarà più il capitano del nostro club”.

Aubameyang fuori rosa, comunicato ufficiale dell’Arsenal

Secondo diversi media inglesi il calciatore dell’Arsenal avrebbe fatto tardi per diverse ore dopo la trasferta in Francia che il club gli aveva accordato per riportare in Inghilterra la madre malata. Il calciatore non sarebbe tornato nella giornata di mercoledì, bensì giovedì, col problema di dover ottenere un tampone positivo prima di potersi allenare, così come previsto da protocollo Covid.

E’ stato così escluso contro il Southampton e gli è stata tolta la fascia da capitano. Aubameyang resterà fuori rosa a tempo indeterminato. Anche Arteta ha spiegato la decisione in una conferenza stampa netta e decisa.