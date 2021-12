“Balotelli in tre mesi…”: Mondiali, Montella netto in diretta

Mario Balotelli ed il ritorno in nazionale, a parlarne anche l’allenatore Vincenzo Montella con un giudizio molto netto.

Per l’Italia si avvicina il momento cruciale, quello dove si capirà concretamente se la compagine azzurra potrà approdare alla prossima edizione dei Mondiali. Certo, sarebbe clamoroso se proprio i campioni d’Europa in carica non riuscissero a partecipare alla rassegna mondiale, che mette a confronto le nazionali di tutto il pianeta. Appuntamento per il mese di marzo, quando l’Italia dovrà affrontare la Macedonia del Nord, match in programma giovedì 24 marzo (ore 20.45) in quel di Palermo.

Da capire, ovviamente anche come si comporterà il ct della nazionale Roberto Mancini. Scegliere i migliori giocatori italiani a disposizione, sarà la chiave di volta decisiva per l’assalto finale a Qatar 2022. E c’è chi si è candidato, ormai da tempo, a riprendere un posto nella nazionale.

Balotelli, Montella ed il commento in vista degli spareggi dell’Italia

Mario Balotelli è uno di quelli a cui manca tanto la nazionale. Una carriera fatta di alti e bassi, con una mancanza di continuità che gli è costata tanto. Ad oggi l’attaccante è impegnato in Turchia, ma la speranza sembra proprio quella di potersi candidare per un posto tra gli azzurri che andranno a giocarsi gli spareggi.

Ne ha parlato anche l’allenatore Vincenzo Montella ai microfoni di ‘Tiki Taka’, soffermandosi proprio sulla situazione di Super Mario: “Ha qualità tecniche straordinarie, è un bravo ragazzo che a volte si spegne un po’”, ha spiegato l’ex tecnico della Fiorentina.

“Ha il chiodo fisso di tornare in Nazionale, in Italia non lo so. È motivato, ci crede, sa che deve lavorare duro ma sa che ha tre mesi per convincere Mancini che conosce tutto di lui, pregi e difetti”, ha poi chiosato Montella, prevedendo una chance per l’attaccante.