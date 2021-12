Atalanta, colpo Boga: Gasperini in pressing, le ultime sull’affare

L’Atalanta non molla il colpo Boga: possibile nuovo incontro tra le parti, il punto secondo la redazione di SerieANews.com

Boga sì, Boga no: è questa la margherita che l’Atalanta sta sfogliando nelle ultime settimane. E che spera di portare a termine (positivamente) nelle prossime. Non è un mistero che l’ivoriano di proprietà del Sassuolo sia uno dei grandi desideri di mercato della Dea, che lo ha individuato come principale colpo di rinforzo per la sessione di gennaio.

Gasperini e la dirigenza orobica lo seguono da tempo, dall’estate del 2020, ma la resistenza (e soprattutto la richiesta) dei neroverdi è sempre stata finora invalicabile per la Dea e le altre pretendenti al calciatore. Adesso, però, i tempi sono diversi. E sembrano maturi per un nuovo affondo. Boga non è più intoccabile al Sassuolo e lo stesso ivoriano ha più volte manifestato il proprio desiderio di fare le valigie.

L’Atalanta non molla Boga: entro Natale un nuovo affondo?

Come raccolto dalla redazione di SerieANews.com, l’Atalanta non molla il colpo Boga. Nonostante l’ennesimo rifiuto del Sassuolo, la forbice tra la domanda degli emiliani e l’offerta dei lombardi può assottigliarsi ulteriormente nei prossimi giorni. La valutazione del Sassuolo resta alta (non meno di 25 milioni di euro), ma attenzione alla volontà del calciatore di testarsi in una realtà lanciata, come l’Atalanta.

Entro Natale, occhio all’asse Bergamo-Reggio Emilia: ad oggi non risultano nuovi incontri in calendario, ma le parti potrebbero presto aggiornarsi per un nuovo assalto della Dea. Per Gasperini, Boga rappresenta la priorità assoluta e chiederà alla dirigenza un ulteriore sforzo per assicurarsi il talento africano. E chiudere così il cerchio, con il tassello di un domino che condurrà anche alla cessione dell’ormai uscente Miranchuk.