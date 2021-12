Conte ‘ingaggia’ SpiderMan: il diabolico piano per persuadere Mbappé

L’attore di SpiderMan Tom Holland, tifoso del Tottenham, ha rivelato di aver consigliato a Mbappé di trasferirsi nella squadra di Conte

Il super lavoro compiuto all’Inter ha consentito ad Antonio Conte di portare i nerazzurri alla conquistata dello scudetto dopo alcuni anni senza titoli. Malgrado ciò, in estate, Antonio Conte ha deciso di lasciare il timore per accettare un’altra sfida: far vincere il Tottenham. L’allenatore italiano è dunque tornato in Premier League con cui aveva già preso dimestichezza sulla panchina del Chelsea, altra formazione londinese. Gli ‘Spurs’ occupano attualmente la settima posizione in classifica e sono reduci da tre vittorie consecutive. L’impresa non si prospetta facile e dunque in aiuto del Tottenham è corso nientepopodimeno che… un supereroe.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Tottenham, Conte trova in ‘SpiderMan’ un alleato per convincere Mbappé: ‘Devi venire da noi’

Il siparietto avvenuto dopo la cerimonia di consegna del Pallone d’Oro è stato raccontato da Tom Holland. L’attore che interpreta il personaggio di Marvel ‘SpiderMan’ ne ha parlato a ‘LaDbible’. L’occasione dell’incontro con l’attaccante francese del Psg è avvenuto da poco ed è stato troppo forte per Holland – protagonista di Spider-Man: No Way Home, in uscita domani – la tentazione di chiedere a Kylian Mbappé di trasferirsi agli ‘Spurs’, squadra per cui ‘SpiderMan’ fa il tifo. “Quando l’ho visto mi sono presentato. Lui è stato affabile e gli ho detto ‘Amico, devi venire al Tottenham‘. Ha risposto con una fragorosa risata”.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, colpo in attacco a rischio: destinazione inaspettata per l’obiettivo

Il futuro di Mbappé da ormai diversi mesi è al centro delle discussioni di calciomercato. Il contratto dell’attaccante classe 1998 con il Psg è prossimo alla scadenza. Nei prossimi mesi, il francese sarà libero di firmare con chi vorrà. Sulle sue tracce è forte il Real Madrid. Gli spagnoli si sono mossi in maniera concreta per lui già nella passata stagione.