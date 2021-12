Empoli, Ricci e Parisi sugli scudi: Inter e Napoli seguono l’ex Avellino

Empoli, i gioiellini Ricci e Parisi continuano a brillare: sul terzino ci sono anche Napoli ed Inter, come raccolto da SerieANews.com



Ventisei punti in classifica e una fama di ammazza-grandi che cresce con il passare delle giornate. L’Empoli di Andreazzoli continua a volare sulle ali dell’entusiasmo e del gioco, organizzato e adattato sulle caratteristiche dei suoi giovani ed interessanti calciatori.

Se l’avvio di stagione di Bajrami ha stregato alcune big del nostro campionato (e non solo), attenzione anche ai nomi tutti italiani di Samuele Ricci e Fabiano Parisi. Questi ultimi due, in particolare, sono da tempo sulla wish-list di molti direttori sportivi della Serie A.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Conte ‘ingaggia’ SpiderMan: il diabolico piano per persuadere Mbappé

Empoli, Ricci e Parisi incantano: sull’ex Avellino ci sono già Napoli e Inter

Entrambi i calciatori sono nel giro della Nazionale italiana di categoria e, quest’anno, stanno dimostrando di essere all’altezza del massimo campionato, per la gioia dell’Empoli. E anche per l’interesse delle big che osservano.

Come raccolto dalla redazione di SerieANews.com, gennaio può essere un mese importante per comprendere il futuro di Ricci e Parisi. Se al giovane centrocampista, l’Empoli conta di fargli completare il suo primo anno di Serie A per monetizzare al massimo una sua possibile cessione, il discorso può risultare diverso per il laterale mancino.

Il Napoli segue Parisi con interesse (visti gli ottimi rapporti con l’Empoli e la storica lacuna sulla fascia sinistra da colmare), ma non è l’unico club disposto ad accelerare per lui. Sull’ex Avellino, occhio anche all’Inter, che lo monitora in chiave futuro. Ad oggi, non si registrano contatti ufficiali, ma il nome di Parisi sta di certo scalando posizioni nei desideri di mercato di Napoli e Inter (e non solo).