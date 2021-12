“Vuole la cessione a gennaio…”: PSG-Juve, l’asse è bollente

Arrivano nuove conferme di un addio al PSG da parte di Icardi. La Juve, alla ricerca di un attaccante, attende interessata.

L’avventura di Mauro Icardi al PSG sembra sempre più andare verso i titoli di coda. L’attaccante argentino, arrivato con grandi aspettative dall’Inter, in questa stagione risulta chiuso da una concorrenza a dir poco stellare.

Sebbene le performance di Icardi in Ligue 1 non possano definirsi disastrose, con l’argentino che nelle due stagioni appena concluse è andato entrambe le volte in doppia cifra, la faraonica campagna acquisti di quest’estate gli ha praticamente precluso le porte della titolarità.

L’arrivo di Messi, unito alla presenza in rosa di Mbappè e di Neymar spinge Icardi a guardarsi attorno. E anche il PSG, stando a quanto riporta RMC Sport, non si opporrebbe alla volontà di addio dell’argentino. Si attende infatti solo l’ok di Leonardo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il PSG libera Icardi, la Juve pronta all’affare

Naturalmente un calciatore del calibro di Maurito sul mercato fa gola a tutti. In primis alla Juve. I bianconeri, recentemente orfani dei gol di Ronaldo, sono alla ricerca di un attaccante da doppia cifra. Morata e Kean non convincono e il solo Dybala non può fare miracoli.

LEGGI ANCHE >>> “Juve, prendilo immediatamente”: l’ex bianconero spiazza

Sulle prime si era puntato a Vlahovic, ma una serie di fattori, tra cui le resistenze della Fiorentina, hanno congelato l’idea. Ecco che Icardi potrebbe essere la soluzione ideale. D’altronde già tre anni fa, prima del trasferimento al PSG, i bianconeri si interessarono a lui. Ma anche in quel caso le rimostranze dell’Inter per una cessioni ai diretti rivali fecero accasare Icardi al PSG. Oggi invece non sembrano esserci ostacoli di sorta a questo matrimonio tra la Juve e l’argentino.