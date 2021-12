“Juve, prendilo immediatamente”: l’ex bianconero spiazza

L’ex attaccante della Juve Roberto Boninsegna ha rilasciato alcune dichiarazioni sul possibile approdo in bianconero di Mauro Icardi.

Icardi-Juve, un matrimonio che ‘s’ha da fare’. Questo secondo molti tifosi e addetti ai lavori. Le difficoltà di arrivare a Vlahovic, sul quale persistono le resistenze della Fiorentina e la folta concorrenza dalla Premier, hanno spinto la dirigenza bianconera a sondare il terreno per Mauro Icardi.

Dello stesso avviso è anche l’ex bianconero Roberto Boninsegna, uno che di gol ne capisce. “Uno come Icardi lo prenderei subito.” ha dichiarato l’ex attaccante a JuveNews24. “Sarebbe una prima mossa giusta. Alla Juve dico di prenderlo subito!”

A pesare anche una considerazione su Vlahovic: “Bisogna vedere quali sono i rapporti reali tra Juve e Fiorentina. Non so i tifosi viola come prenderebbero un’altra cessione di un loro calciatore alla Juve. Quindi io virerei deciso sull’argentino adesso, anche a costo di rinunciare a Vlahovic a fine stagione.”

Boninsegna non ha dubbi: “Icardi ottimo acquisto!”

Boninsegna ha poi proseguito con le sue considerazioni su Icardi: “E’ uno che i suoi gol li ha sempre fatti. Sia in Italia, sia in Francia. Adesso al PSG sta facendo la riserva, ma in una squadra che probabilmente vincerà tutto.”

“A questa Juve al momento mancano i gol di Ronaldo.” ha concluso. “Uno che praticamente segnava quasi da solo. Parliamo di un giocatore che in carriera ha vinto tutto e mancando lui sono venuti a mancare anche quei 30 gol a stagione. Ma bisogna dire anche che quest’anno è il centrocampo che non funziona.”