Il tecnico del PSG Mauricio Pochettino ha commentato il sorteggio di Champions League che li ha opposti al Real Madrid.

La ‘prima’ urna di Nyon aveva opposto PSG e Manchester United. Titoli tutti per l’eterna sfida Messi-Ronaldo riproposta anche nei due nuovi club. E invece tutto da rifare. La ‘seconda’ urna ha quindi regalato ai parigini un avversario forse peggiore dello United: il Real Madrid.

Una sfida dai molti piani di lettura, compreso quello di un match tra il miglior alleato attuale della UEFA da un lato e uno dei fondatori della scismatica SuperLega dall’altro. Ma anche quello tra un’habitué della Champions League e una squadre che invece è entrata nel novero delle big continentali solo di recente.

E, proprio su questo punto Pochettino, in un’intervista ai media ufficiali del PSG, ha voluto insistere: “Doppio confronto molto difficile, perché il Real ha un grande allenatore e grandi giocatori. Sono abituati a vincere in Champions, hanno tanta esperienza.”

Pochettino sincero, l’arma del PSG per battere il Real è… la fortuna

Su quali possono essere i fattori che possono contribuire alla vittoria del PSG, Pochettino è stato estremamente sincero, esponendo ai media la sua teoria: “Si giocherà a febbraio, non guardiamo l’attuale stato di forma. Conta poco. Dobbiamo essere per allora in ottima forma. La fortuna è importante: se si infortunano potrebbero cambiare le cose e gli indisponibili potrebbero avere un peso in ottica qualificazione.”

Ricordiamo che il PSG giocherà l’andata in casa il 15 febbraio, mentre il ritorno a Madrid è previsto per il 9 marzo. Da quest’anno, novità della Champions League, ai fini della qualificazione non valgono i gol in trasferta.