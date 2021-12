Inzaghi, mani nei capelli: la reazione al pasticcio Champions

Pasticcio Champions League, la reazione di Inzaghi dopo il secondo sorteggio: mani nei capelli, arriva anche il tapiro.

Il primo sorteggio di Champions League non aveva affiancato all’Inter un avversario semplice per la fase degli ottavi. L’Ajax infatti non sarebbe assolutamente stata una squadra da sottovalutare, ma con il secondo sorteggio (quello poi effettivamente considerato in maniera ufficiale) ai nerazzurri è andata anche peggio. Sarà, perciò, il Liverpool il club da affrontare, non con poche difficoltà. Inzaghi, allora, ne è stato fin da subito sicuro: “Adesso vedrai mi arriverà il Tapiro“. E così, detto fatto.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, arriva il Tapiro d’oro per Inzaghi: “È stato sicuramente peggio”

Inzaghi aveva previsto l’arrivo del Tapiro d’oro in seguito al secondo sorteggio che ha contrapposto la sua Inter al Liverpool di Klopp per gli ottavi di finale di Champions League. La sua previsione si è perciò concretizzata e, questa sera alle 20:30, andrà in onda su ‘Striscia la notizia’ il momento della consegna da parte di Valerio Staffelli.

LEGGI ANCHE >>> “Juve, Sarri ti…”: Luis Alberto in bianconero, la dichiarazione

In merito al danno/beffa che è avvenuto con il secondo sorteggio tenutosi a Nyon, con il quale i nerazzurri hanno salutato l’Ajax per dare il benvenuto al Liverpool, Inzaghi ha dichiarato ai microfoni di Staffelli e del programma di ‘Canale 5’: “Non era andata bene nemmeno al primo giro, ma il secondo è stato sicuramente peggio. Ci penseremo a febbraio, ma ce la giocheremo“.