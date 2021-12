Il Milan ha deciso come sostituire Kjaer: le cifre dell’operazione

Il Milan è pronto a puntare dritto sul sostituto di Kjaer in vista dell’imminente sessione di mercato. Il club rossonero valuterà attentamente il da farsi, ma attenzione alle ultime novità

Il calciomercato del Milan della sessione di gennaio partirà con la rincorsa a un nuovo centrale difensivo capace di sostituire Kjaer e pronto a completare il parco difensivo in vista della seconda parte di stagione. Nelle ultime ore starebbe avanzando la candidatura di Caldara, anche se l’interesse del Milan, per il ritorno del difensore in prestito al Venezia, sarebbe attualmente molto pacato.

Occhio al ritorno di fiamma per Milenkovic: il centrale della Fiorentina potrebbe lasciare la viola di fronte a un’offerta da circa 20 milioni. Il club rossonero potrebbe valutare l’investimento sia in vista del presente, ma soprattutto in chiave futura.

Milan, caccia al sostituto di Kjaer: la situazione di Romagnoli in chiave rinnovo

Dopo il ko di Kjaer il Milan potrebbe valutare attentamente le prossime strategie di mercato e non è escluso che possa partire concretamente l’assalto a Milenkovic della Fiorentina. Il difensore della Viola potrebbe valutare il da farsi con estrema calma, anche perchè difficilmente Italiano darà l’ok alla cessione del suo centrale difensivo.

Non solo Milenkovic, non è escluso un sondaggio con la Juventus per Rugani, anche se il centrale difensivo ex Empoli difficilmente lascerà i bianconeri in caso di mancato arrivo di uno difensore alla corte di Allegri.