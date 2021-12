Raiola, la cena che può far decollare il mercato della Juventus

Mino Raiola e Pavel Nedved la scorsa sera hanno trascorso insieme il tempo di una cena: ora il mercato della Juventus potrebbe decollare.

La Juventus, con molta probabilità, si muoverà già in questa sessione di calciomercato di gennaio per regalare a Massimiliano Allegri i rinforzi di cui la rosa ha bisogno. Ieri sera, a questo proposito, Mino Raiola e Pavel Nedved hanno cenato insieme a Torino. Cena che potrebbe prevedere trattative di mercato in vista del prossimo mese, a prescindere e, al tempo stesso, a maggior ragione per il rapporto di amicizia che intercorre tra i due.

Juventus, incontro tra Nedved e Raiola: il mercato può sbloccarsi

Secondo quanto riferito da ‘SportMediaset’, dunque, nella serata di ieri il noto procuratore Mino Raiola e il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved hanno cenato insieme a Torino. Tra i due, molto probabilmente, si saranno tenuti anche discorsi di calciomercato, in vista della sessione che ci sarà a gennaio. La loro collaborazione, infatti, è duratura e potrebbe aiutare le operazioni di mercato che il club bianconero potrebbe decidere di imbastire.

La Juve, infatti, è interessata a due profili in particolare, assistiti proprio da Mino Raiola. Il primo è quello di Riccardo Calafiori, classe 2000 e terzino sinistro della Roma, sotto contratto con i giallorossi fino a giugno del 2025. Il secondo, invece, è Owen Wijndal, sempre terzino sinistro ma di appartenenza dell’AZ Alkmaar, classe 1999. Il contratto dell’olandese scadrà invece a giugno del 2023.