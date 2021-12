“Juve, Sarri ti…”: Luis Alberto in bianconero, la dichiarazione

Nelle ultime ore sarebbe spuntata l’ipotesi di scambio tra Luis Alberto e Arthur: Biasin dice la sua opinione sulla posizione di Sarri.

Il giornalista Fabrizio Biasin, tramite il proprio profilo ‘Twitter’, ha parlato della possibile ipotesi di scambio tra Luis Alberto, alla Juventus, e Arthur, alla Lazio. Un’indiscrezione saltata fuori nelle ultime ore che avrebbe spiazzato i più. Lo spagnolo non sembra avere un rapporto serenissimo con Maurizio Sarri, così come il brasiliano non sembrerebbe rientrare più nei piani di Massimiliano Allegri. Ecco allora cos’ha dichiarato, con un pizzico d’ironia, Biasin.

“A #Sarri piace molto #Arthur, ipotesi di uno scambio con #LuisAlberto”. E poi dicono che #Sarri non vuole bene alla #Juve… — Fabrizio Biasin (@FBiasin) December 14, 2021

Biasin sull’ipotesi scambio Luis Alberto-Arthur: “Juve, Sarri ti vuole…”

L’ipotesi di scambio tra Luis Alberto e Arthur è arrivata come un ‘fulmine a ciel sereno’ e ha spiazzato i tifosi bianconeri e quelli biancocelesti, ma non solo loro. Quest’idea è spuntata quasi dal nulla e in molti credono che lo scambio possa andare ad innalzare il livello e la qualità del centrocampo della Juventus.

Per questo motivo, infatti, Fabrizio Biasin, tramite il proprio profilo ‘Twitter’, ha voluto affermare: “‘A Sarri piace molto Arthur, ipotesi di uno scambio con Luis Alberto’. E poi dicono che Sarri non vuole bene alla Juve…“. Sarebbe questo un ‘gesto d’affetto’ che, secondo il giornalista, Sarri potrebbe fare nei confronti della sua ex squadra con cui non ha interrotto i rapporti nei migliori dei modi.