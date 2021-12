“La mia priorità è il Barcellona”: Inter, il colpo rischia di sfumare

Non arrivano buone notizie per l’Inter: Onana si confida ai microfoni di ‘Sport’ e rivela qual è la sua prima opzione per il futuro.

André Onana sembrava ormai poter essere, quasi certamente, il nuovo portiere dell’Inter almeno dalla prossima stagione. Era quasi sicuro infatti che il portiere, attualmente di proprietà dell’Ajax, potesse raggiungere la Milano nerazzurra se non con il mercato di gennaio, per lo meno con quello di giugno. Oggi, però, le dichiarazioni spuntate sul quotidiano ‘Sport’, non lasciano tranquilla la squadra guidata da Simone Inzaghi. La sua prima scelta, infatti, sembrerebbe non essere l’Inter.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato, spiazzano le dichiarazioni di Onana: non è l’Inter la prima scelta

André Onana, al quotidiano spagnolo ‘Sport’, ha parlato dell’accostamento che negli ultimi mesi è stato fatto del suo profilo all’Inter: “Parlano di tante altre cose. Oltre all’Inter, parlano anche di Arsenal, Barça, ovviamente. Al momento non c’è nulla. La stampa fa parte della mia vita e ci sono momenti in cui mi sento perso. Contatti con il Barcellona? Continuo a essere in contatto con il Barça“.

LEGGI ANCHE >>> Donnarumma, il messaggio di Keylor Navas riaccende la polemica al PSG

Il portiere, in scadenza con l’Ajax il 30 giugno 2022, ha inoltre aggiunto: “Ho un ottimo rapporto da quando me ne sono andato con il Barça. È casa mia e i contatti ci sono sempre stati. Ci sono cresciuto. Se c’è il Barça, sarà il Barça. So che un giorno finirò per giocare al Camp Nou, non so se con o contro il Barcellona.”. Dichiarazioni queste che non lasciano tranquilli Inzaghi, Marotta e l’intera società nerazzurra che vedrebbero, nel profilo del camerunese, l’erede di Handanovic.