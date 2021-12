Juventus, colpo in attacco a rischio: destinazione inaspettata per l’obiettivo

La Juventus rimane sulle tracce di Edinson Cavani, prossimo all’addio al Manchester United: per l’attaccante ha già bussato il Corinthians

La Juventus scandisce il tempo che la separa dall’inizio del calciomercato per correggere il tiro e compiere qualche accorgimento che possa consentire alla squadra di Max Allegri di risalire la china in classifica. Il pareggio con il Venezia ha causato la perdita di altri due punti. Iniziano ad essere tanti quelli lasciati lungo il percorso, tanto che il primo posto è distante adesso 12 lunghezze e anche la qualificazione ala prossima Champions League sembra parzialmente compromessa a causa della distanza di otto punti che separa i bianconeri dal quarto posto del Napoli. Il margine per rientrare in corsa è comunque abbondante.

Juventus, obiettivo attaccante per Allegri: Cavani può svanire, tentativo del Corinthians per l’ex Napoli

I bianconeri devono rivedere qualcosa nella zona nevralgica del campo ma Allegri e la dirigenza sono consapevoli pure della necessità di aggiungere qualità all’attacco. La partenza di Cristiano Ronaldo durante la scorsa estate non è stata sostituita degnamente e la Juventus sta pagando l’assenza del portoghese in zona gol. I bianconeri dunque puntano sull’innesto di un bomber per cambiare il volto della stagione.

Uno degli elementi per cui gli juventini restano alla finestra è Edinson Cavani. Sul sudamericano tuttavia vi è la concorrenza del Corinthians, come riportato al quotidiano spagnolo ‘Marca’. L’attaccante, in scadenza di contratto, è ricercato dalla formazione brasiliano che avrebbe già fatto un sondaggio per assicurarsi le sue prestazioni. Uno degli obiettivi dunque può fallire sul nascere.

L’attaccante dell’Uruguay è attualmente ai box per un’irritazione al tendine. Il calciatore, da quando ha lasciato l’Italia e la Serie A, ha militato prima in Ligue 1, al Psg e successivamente in Premier League, al Manchester United. Durante il suo percorso italiano, tra Palermo e Napoli dal 2007 al 2013, ha totalizzato 141 gol in 255 partite.