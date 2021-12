Juventus, caso Suarez: arriva il comunicato ufficiale FIGC

La Figc ha archiviato il caso inerente l’esame d’italiano sostenuto dall’attaccante Luis Suarez all’Università per stranieri di Perugia

La Figc ha archiviato allo stato degli atti l’inchiesta sull’esame di italiano sostenuto da Luis Suarez.

La federazione presieduta da Gabriele Gravina ha constatato la mancanza di elementi utili ad accertare una condotta illecita nell’ambito dell’ordinamento federale sportivo si in merito alla posizione dei dirigenti sia per altri tesserati sottoposti quindi alla giustizia sportiva.

Juventus, archiviato il caso Suarez: la Figc non ha trovato elementi sufficienti per provare condotte illecite

Nel comunicato pubblicato dalla Federazione si legge che la decisione è arrivata poiché dal provvedimento della Procura non sono emersi elementi sufficienti per ritenere provate condotte illecite.

Inoltre, la Figc fa sapere che resta in attesa della trasmissione di eventuali ulteriori atti di indagine o processuali della Procura di Perugia.

Il caso era scoppiato dopo che l’attaccante uruguagio Luis Suarez si è presentato a Perugia lo scorso 17 settembre 2020 per sostenere un esame di italiano all’Università per stranieri. Un passaggio determinante per ottenere la cittadinanza italiana e completare il suo trasferimento alla Juventus che in quel momento aveva già occupato i due slot riservati agli extracomunitari con gli innesti in rosa del brasiliano Arthur e dello statunitense Weston McKennie.

I bianconeri con lo scoppiare del caso hanno poi scelto di optare per altre opzioni e alla fine hanno ripiegato su Alvaro Morata, giunto in prestito biennale dall’Atletico Madrid. Ironia della sorte, club al quale si è accasato proprio Luis Suarez dopo il suo mancato passaggio in Italia.