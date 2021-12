Juventus: Vlahovic non tramonta, ma spunta il nuovo obiettivo italiano

Vlahovic alla Juventus già a gennaio: è questo il sogno della dirigenza bianconera in vista dell’imminente sessione invernale. Un sogno difficile da mettere in atto soprattutto per le eccessive richiesta della Viola

Vlahovic resta il primo obiettivo del mercato di gennaio della Juventus. L’attaccante della Fiorentina potrebbe lasciare la Viola di fronte a una super offerta da circa 60-70 milioni di euro. I bianconeri ci proveranno ma bisognerà capire come e quale sarà l’offerta juventina.

Vlahovic, come noto, piace anche al Manchester City e al Tottenham: difficilmente la Juventus riuscirà a pareggiare la possibile offerta dei due club inglesi. Qualora Vlahovic dovesse sfumare, la Juventus potrebbe dirottare le sue attenzione su Scamacca, già inseguito la scorsa sessione invernale, e nuovo possibile candidato per completare il reparto offensivo.

Vlahovic alla Juventus, ma spunta anche Scamacca: il piano della Juventus

Qualora Vlahovic dovesse tramontare in maniera definitiva, i bianconeri potrebbero valutare l’affondo su Scamacca. L’attaccante del Sassuolo, valutato circa 30 milioni, potrebbe rappresentare il piano B della Juventus. Forza fisica, abilità nel proteggere palla spalle alla porta e ottimo senso del gol, caratteristiche ideali per il presente e futuro bianconero.

Come già confermato da Carnevali, però, difficilmente il Sassuolo si priverà dei suoi giocatori nel mercato di gennaio. Ecco perchè la trattativa potrebbe slittare solamente in vista della prossima estate.