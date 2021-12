“L’offerta…”: futuro Vlahovic, l’annuncio in diretta che gela la Juve

Il dirigente della Fiorentina manda un importante messaggio a Dusan Vlahovic, centravanti ancora lontano dal rinnovo di contratto.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano è totalmente un’altra squadra rispetto alle scorse stagioni ed è addirittura in piena lotta per l’Europa. L’unico punto oscuro di questa vicenda riguarda il centravanti serbo Dusan Vlahovic: il calciatore sta trascinando a suon di gol il club gigliato, ma allo stesso tempo non appare intenzionato a rinnovare il contratto, in scadenza nel Giugno del 2023.

Più volte il presidente Commisso e la dirigenza hanno provato, anche ‘provocando’ a convincere il giocatore, che, però non ci vuol sentire. Vlahovic non vuole rinnovare e questo potrebbe costringere i viola a cedere il giocatore in estate (o addirittura a gennaio) per evitare di perdere la propria stella a parametro zero. Sul giocatore ci sono diverse big italiane ed europee e in Italia è la Juve il club più interessato al calciatore.

Vlahovic, le parole di Barone sul rinnovo

Nel pre partita della sfida di Coppa Italia odierna contro il Benevento, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone è tornato sulla questione rinnovo ed ha lanciato nuove frecciate al calciatore. Ecco le sue parole:

