Rinvio Coppa d’Africa, comunicato ufficiale CAF: messaggio durissimo

La Coppa d’Africa prenderà il via regolarmente a gennaio: a confermalo è stata la Caf, mettendo a tacere le recenti indiscrezioni.

Nessun slittamento a giugno. La Coppa d’Africa prenderà il via regolarmente il 9 gennaio, come da programma. A confermarlo è stata la Caf che, attraverso una nota stampa, ha voluto mettere a tacere le voci diffuse da ‘Rmc Sports‘ riguardanti un possibile quanto probabile spostamento della manifestazione a causa dei numerosi casi positivi al Covid registrati nel Paese ospitante. Indiscrezioni rivelatesi non aderenti alla realtà.

Coppa d’Africa, smentito uno slittamento a giugno

“La Coppa d’Africa – si legge nel testo del documento – si giocherà e si giocherà in Camerun. Non dobbiamo rispondere a quanto detto in Europa, possono pubblicare tutte le fake news che vogliono. Siamo in Camerun e stiamo preparando il torneo”. Dell’organizzazione della kermesse se ne sta occupando direttamente il segretario della Caf Veron Mosengo-Omba, il quale ha esortato i vari attori coinvolti a lavorare 24 ore su 24 in modo tale da completare tutte le operazioni previste prima della partita inaugurale.

“Ci sono molti progressi nella maggior parte delle questioni operative e attualmente c’è lavoro che viene svolto giorno e notte dalla nazione ospitante, il Camerun, per garantire che tutte le strutture per le squadre siano pronte. Sappiamo dell’enorme sforzo che tutti stanno mettendo in attacco: vediamo questi progressi, riconosciamo questi progressi”.