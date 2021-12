BetAffiliation, le candidature per il 2022: iGB, EGR Italy e SBC

BetAffiliation, network italiano specializzato nelle affiliazioni del settore eGaming, è stato nominato per tantissimi premi.

Per BetAffiliation, network specializzato nelle affiliazioni del settore eGaming, è un periodo ricco di soddisfazioni dopo aver vinto l’autorevole premio ‘Stella Nascente’ agli ‘EGR Italy’ del 2020 e le nomination agli ‘iGB Affiliate Awards’ e ‘SiGMA’ di quest’anno.

Il 2022 promette di essere un altro anno ricco di riconoscimenti e soddisfazioni per BetAffiliation, visto che è stato candidato in tre competizioni che rappresentano il top del top del gioco online nel nostro paese: gli ‘SBC Awards’, gli ‘iGB Affiliate Awards’ ed ‘EGR Italy’.

EGaming, incetta di nomination per BetAffiliation

Ecco nel dettaglio le quattro nomination ottenute da BetAffiliation: ‘Best Sports Betting Affiliate’, ‘Best Digital Agency’, ‘Marketing Campaign of the Year’ e ‘Rising Star’. Il network, con tutti questi riconoscimenti, ha dimostrato di essere il partner perfetto per chi vuole iniziare una delle tante affiliazioni eGaming disponibili sul proprio portale.

Nell’edizione di quest’anno, che avrà luogo il prossimo 3 febbraio a Londra presso l’esclusiva location Troxy, degli iGB Awards saranno consegnati ben 14 premi. ‘IGB Affiliate’ è la maggiore piattaforma di riferimento del Regno Unito per tutte le azione che operano nel mondo dell’Affiliate Marketing. Questo è un settore che collega operatori ed affiliati attraverso la realizzazione di contenuti di altissima qualità.

Durante l’evento veranno premiate le agenzie digitali in tutte le discipline: SEO, strategia dei contenuti, sviluppo del marchio e tante altre ancora. Ci sono anche altri riconoscimenti per BetAffiliation. Infatti, il network è stato selezionato nella shortlist di altri due eventi: gli ‘EGR Italy Awards’ e gli ‘SBC Awards’.

Ad assgnare gli ‘EGR Italy Awards’ è la testata inglese più importante e prestigiosa del settore dei giochi online a livello mondiale, ovvero ‘EGaming Review’. Questo premio è dedicato ai migliori player in Italia. BetAffiliation, per il 2022, ha ricevuto queste nomination: ‘Affiliate of the Year’ e Retention Partner’.

BetAffiliation, Galantino: “Sono molto orgoglioso del mio team”

Gli ‘SBC Awards’ sono organizzati da un’altra rivista di prestigio a livello internazionale, ovvero la ‘Sports Betting Community’. Per questi premi BetAffiliation è in lizza in queste categorie: ‘Casino Affiliate of the Year’ ed ‘Affiliate Product Innovation’.

Giovanni Galantino, Chief Marketing Officer della società, ha commentato così tutte queste candidature ricevute: “In un anno molto difficile come questo, essere di nuovo tra i candidati per vincere questi premi mi rende molto orgoglioso del mio team e delle collaborazioni destinate a continuare nel tempo. I nostri sforzi per offrire un prodotto sempre più innovativo sono stati ripagati con le nomination ottenute negli ultimi anni. Il nostro network 100% made in Italy è pronto ad affrontare questa nuova e stimolante sfida”.