Serie A nel caos, cambiano i punti in classifica: la situazione

Il possibile fallimento della Salernitana, con le normative nuove, potrebbe portare ad una rivoluzione per la classifica di Serie A.

Il mondo del calcio ed in particolare della Serie A è pronto ad un grave e particolare scossone. Mancano pochi giorni e poi sarà definito il futuro della Salernitana, club della massima divisione italiana, al momento senza un reale acquirente.

Il club campano deve trovare un acquirente ‘serio’ entro il prossimo 31 Dicembre per evitare l’esclusione dalla Serie A. Una situazione al limite che ‘suo malgrado’ non riguarda solo i campani, ma anche gli altri 19 club di Serie A e che potrebbe cambiare totalmente il futuro del nostro campionato.

Serie A, la norma che può cambiare la classifica

Se entro il 31 Dicembre non ci sarà un acquirente il nostro campionato diventerà in pratica a 19 squadre e si farà come se la Salernitana non fosse mai esistita. Il regolamento nuovo prevede infatti che “qualora una società si ritiri dal campionato o ne venga esclusa per qualsiasi motivazione, tutte le gare del campionato di competenza non hanno valore. Di conseguenza la classifica viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria o esclusa”.

Come leggiamo nel paragrafo precedente di conseguenza la classifica potrebbe essere rivoluzionata. Se nei piani alti la cosa tocca lievemente in quanto la Salernitana ha pochi punti ed ha perso contro tutte le big della nostra Serie A, la classifica nella zona salvezza può cambiare visto la vittoria del club campano contro Genoa e Venezia. Nella classifica non vengono contate Inter e Udinese che ancora devono affrontare gli amaranto.

