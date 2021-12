Serie A, guai per il tecnico: infortunio al ginocchio in Coppa Italia

La Coppa Italia avrà ripercussioni anche in Serie A dopo l’infortunio che rischia di mettere fuori causa a lungo un giocatore.

La 75ª edizione della Coppa Italia è entrata nel vivo ieri con l’inizio del 2° turno, che registra l’ingresso nella competizione delle squadre di Serie A. Un impegno che si aggiunge a quello del campionato, e che se da una parte rappresenta l’occasione per molte cosiddette “seconde linee” di mettersi in mostra, dall’altro rischia di avere conseguenze nel prosieguo della stagione.

Gli infortuni sono infatti sempre dietro l’angolo, e possono portare a stop più o meno lunghi che rischiano di avere un forte impatto soprattutto nelle squadre impegnate nella lotta per non retrocedere, che di solito hanno a disposizione rose meno lunghe. In questo senso l’Empoli, impegnato oggi pomeriggio in casa del Verona, rischia di dover fare a meno di una pedina per un considerevole periodo di tempo.

Serie A, brutto infortunio per Haas dell’Empoli in Coppa Italia

Parliamo di Nicholas Haas, 25enne centrocampista svizzero tra i protagonisti della promozione in Serie A dei toscani la scorsa stagione. Un traguardo che una volta raggiunto ha fatto scattare la clausola che prevedeva l’obbligo di riscatto dell’Empoli, che lo aveva prelevato in prestito dall’Atalanta.

Centrale anche in questa prima parte di stagione agli ordini di Aurelio Andreazzoli, Haas si è fatto male cercando di intercettare un passaggio di Miguel Veloso dopo appena due minuti di gioco. Un intervento scomposto, una torsione che potrebbe aver avuto serie conseguenze sul ginocchio destro al punto che lo svizzero, sostituito da Stulac, è uscito addirittura dal campo in barella.

Una volta a bordo campo Haas ha provato a rialzarsi, ma dopo pochi istanti si è dovuto sdraiare nuovamente sulla barella. Sarà sottoposto ad accertamenti nelle prossime ore, ma a Empoli temono un lungo stop.