Italia, super sfida contro i campioni d’America: c’è la data, è ufficiale

Dopo aver vinto gli Europei l’Italia sfiderà il prossimo anno i campioni del Sudamerica in un inedito scontro tra campioni continentali.

C’era una volta la Coppa Intercontinentale. Il trofeo, cioè, che stabiliva quale fosse il club che potesse fregiarsi del titolo di “campione del mondo” tra i vincitori della Coppa dei Campioni/Champions League europea e quelli della Copa America sudamericana.

Se la Coppa Intercontinentale oggi è un ricordo, sostituita dal Mondiale per club, ecco che a ricordarci come il calcio sia un affare mondiale ma prettamente europeo e sudamericano arriva l’inedita sfida organizzata dai due massimi organismi continentali – UEFA e CONMEBOL – che metterà di fronte le squadre che quest’estate hanno conquistato Europei e Copa America. E cioè Italia e Argentina.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Italia, sfida all’Argentina: qual è la Nazionale più forte al mondo?

In attesa di Qatar 2022, e dopo gli spareggi che ci diranno chi prenderà parte a questa competizione, per stabilire quale sia la squadra più forte del mondo arriva dunque questa sfida tra Italia e Argentina. UEFA e CONMEBOL hanno annunciato in modo congiunto che la gara andrà in scena il prossimo 1° giugno a Londra, anche se non hanno specificato quale tra i tanti stadi della capitale inglese sarà teatro dello scontro.

LEGGI ANCHE>>>Milan, il difensore del futuro può arrivare dal Chelsea

Sarà senza dubbio una bellissima opportunità per l’Italia di poter tornare a dimostrare la sua forza al mondo. Anche se non c’è dubbio che gli appuntamenti di fine marzo, quando gli Azzurri dovranno superare Macedonia del Nord e una tra Portogallo e Turchia per guadagnarsi il pass valido per i Mondiali, saranno sicuramente più attesi.