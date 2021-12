Serie A, che tegola: stagione finita per il centrocampista

L’Empoli è una delle squadre rivelazione della nostra Serie A. Il club toscano ha perso oggi un centrocampista per un grave infortunio.

Brutte notizie in casa Empoli. Il club di Serie A ha vinto oggi, anche un pò a sorpresa, il match di Coppa Italia in trasferta contro il Verona, ma ha avuto un ‘importante perdita’. La sfida ha visto i toscani trionfare 4 a 3 in un match ricco di gol e grazie a questo successo l’Empoli potrà giocarsi le proprie chance agli Ottavi contro l’Inter campione d’Italia.

Nel primo tempo del match, dopo soli 5 minuti di gioco, si è infortunato il centrocampista Nicolas Haas, venticinquenne giocatore fondamentale per gli equilibri della squadra di Andreazzoli, ma per il giocatore sono in arrivo brutte notizie.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Serie A, pesante infortunio per l’Empoli

Attraverso una nota ufficiale l’Empoli ha chiarito l’entità dell’infortunio ed Haas sarà costretto a restare fuori per davvero molto tempo. Ecco il comunicato del club toscano:

LEGGI ANCHE >>> “L’offerta…”: futuro Vlahovic, l’annuncio in diretta che gela la Juve

“Empoli Football Club comunica che gli esami strumentali effettuati sul calciatore Nicolas Haas, uscito durante la gara di Coppa Italia di questo pomeriggio contro l’Hellas Verona, hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro”.