Il mercato invernale dell’Atalanta partirà da una cessione illustre

Il mercato dell’Atalanta potrebbe essere finanziato da un addio a sorpresa già nella prossima sessione invernale. La Dea proverà l’assalto a Boga, obiettivo di Gasperini per completare il reparto offensivo

Caccia a un nuovo esterno offensivo per l’Atalanta di Gasperini. Occhi puntati su Boga, pupillo del tecnico nerazzurro e valutato circa 40 milioni di euro dal Sassuolo. La Dea potrebbe provare l’affondo già nelle prossime settimane, ma servirà un’offerta all’altezza per convincere i neroverdi a dire sì.

L’arrivo di Boga, però, potrebbe coincidere con un sacrificio illustre. Nelle ultime ore starebbe avanzando l’indiscrezione sul possibile addio di Muriel, il quale piace particolarmente in Premier League, ma anche alla Juventus.

Mercato Atalanta, affondo su Boga: Muriel resta, Ilicic verso l’addio?

Nonostante le voci sul possibile addio di Muriel, difficilmente la Dea si priverà del suo centravanti colombiano a metà stagione. Discorsi aperti e rimandati alla prossima estate. Discorso differente per Ilicic, pronto a dire addio già nel corso dell’imminente sessione.

L’ex Palermo, utilizzato come meno continuità da Gasperini nel corso della prima parte di stagione, potrebbe aprire concretamente al suo addio per abbracciare l’inizio di una nuova avventura con nuovi stimoli. Sono attese novità nel corso delle prossime settimane, ma potrebbe essere proprio Ilicic a far posto a Boga.