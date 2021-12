La commozione di Messi per Aguero: il lunghissimo messaggio

Messi, attraverso una lunga lettera pubblicata sui propri canali social, ha commentato il ritiro dal calcio dell’amico Aguero.

Si è interrotta a quota 427 gol la carriera di Sergio Aguero, che oggi ha annunciato il proprio ritiro dal calcio a causa dei suoi noti problemi di salute. Di questi, 85 sono arrivati in Nazionale spesso su assist di Lionel Messi il quale ha voluto omaggiare l’amico attraverso una lunga lettera pubblicata sui propri canali social. “Praticamente tutta una carriera insieme, Kun…Abbiamo vissuto momenti molto carini e altri che non lo sono stati tanto, tutti ci hanno reso sempre più uniti ed essere più amici. E continueremo a vivere insieme fuori dal campo”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI

Ritiro Aguero, la commozione di Messi

Insieme, in estate, hanno vinto la Copa America. “La verità – sono le parole di Messi – è che ora fa molto male vedere che devi smettere di fare ciò che più ti piace per colpa di quello che ti è successo. Sicuramente continuerai ad essere felice perché sei una persona che trasmette felicità e noi che ti vogliamo bene saremo con te. Ora inizia una nuova fase della tua vita e sono convinto che la vivrai con un sorriso”.

LEGGI ANCHE >>> Se si infortunano…: PSG, messaggio deciso di Pochettino

Aguero, dopo aver concluso la sua avventura al Manchester City, aveva scelto il Barcellona proprio con la speranza di giocare insieme al numero 10 tuttavia il successivo trasferimento di Messi al PSG non ha reso possibile il sogno dell’ex Citizens. Il legame tra i due, in ogni caso, è rimasto forte in questi mesi. “Ti auguro tutto il meglio in questa nuova fase!!! Ti voglio tanto bene amico, mi mancherà tantissimo stare con te dentro il campo e quando ci riuniremo con la Nazionale!!!”.