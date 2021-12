Milan, il difensore del futuro può arrivare dal Chelsea

Il Milan guarda a gennaio per trovare il sostituto di Kjaer, un difensore buono anche per il futuro: occhi puntati in casa del Chelsea.

Fuori dall’Europa, il Milan intende puntare con ancora maggior decisione sulla Serie A e su uno Scudetto che non può essere ritenuto più un sogno proibito. Mentre si prepara al giro di boa da 2° della classe e con una sfida in programma niente male contro il Napoli, il Diavolo guarda al mercato di gennaio in cerca di un rinforzo in difesa.

L’infortunio occorso a Simon Kjaer, che resterà fuori fino a fine stagione, ha infatti creato non pochi problemi in casa rossonera: alle spalle di Tomori e Romagnoli i giovani Gabbia e Kalulu non bastano per sognare in grande. E dato che l’arrivo di un centrale di spessore era comunque in programma la sensazione è che Maldini e i suoi uomini di mercato proveranno ad anticipare i tempi.

Ma dove pescare? Escluso il ritorno anticipato dal prestito di Mattia Caldara, in forza al Venezia, il Milan sfoglia una margherita con diversi nomi. Milenkovic della Fiorentina e Botman del Lille costano troppo, Christensen è in un momento di stallo con il Chelsea e potrebbe essere l’opzione più percorribile. Alternativamente i Blues possono offrire anche un altro nome molto interessante.

Difesa, il Milan sfoglia la margherita e spunta Sarr

Si tratta di Malang Sarr, talentuoso centrale francese classe 1999 che i Blues hanno prestato la scorsa stagione al Porto senza molto costrutto. Il giovane infatti ha messo insieme appena 19 presenze, troppo poche per rilanciarsi a Stamford Bridge. Dove infatti è finito in fondo alle gerarchie di Tuchel.

Tuttosport in edicola oggi sostiene che Sarr potrebbe cercare un rilancio al Milan, sulla scia di quanto avvenuto già un anno fa con Tomori. Anche la formula potrebbe essere la stessa, un prestito con opzione per il riscatto.

Sarr, centrale mancino alto 185 centimetri e già inserito dal Guardian nella lista dei migliori teenager del 2016, nella stagione in corso ha disputato appena 4 gare. A gennaio quasi sicuramente cambierà aria, e il Milan potrebbe essere pronto ad accoglierlo per rilanciarlo come già fatto anche con Tomori.