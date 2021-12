“Mi piacerebbe giocare nel Napoli”, messaggio a sorpresa a De Laurentiis

“Mi piacerebbe giocare nel Napoli”, dalla Spagna messaggio a sorpresa diretto al presidente azzurro Aurelio De Laurentiis

Chissà se a 33 anni Alejandro Gomez potrà ancora cullare il suo sogno o se quel desiderio sarà destinato a restare tale. Intanto, non si sa mai, si è esposto, si è sbilanciato, ha parlato, ha detto la sua, ha avanzato una proposta, un’idea che De Laurentiis, nel caso, potrà raccogliere o lasciar cadere a terra.

L’attaccante del Siviglia, una vita in Italia tra il Catania e, soprattutto, l’Atalanta, “vorrebbe giocare nel Napoli” come ha rivelato in una lunga intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’. Il motivo è piuttosto chiaro: Napoli mi è sempre piaciuta per il legame con Diego, per come tratta gli argentini, per quella maglia celeste”.

Napoli, senti Gomez

Come ogni argentino, anche Gomez non si sottrae al fascino di Maradona sui calciatori dell’albiceleste, per questo motivo giocare nel suo stadio, con la maglia del Napoli, avrebbe per Gomez un sapore speciale: “Conosco Diego dal Sudamericano Under 17 del 2005: io ero il capitano dell’Argentina, lui venne a trovarci. Per me è stato come perdere un familiare e ancora non capisco come sia stato possibile. Come è potuto morire Diego?” si domanda Gomez mentre strizza l’occhio al Napoli.

In passato Gomez era stato accostato al Napoli sia quando era al Catania che quando giocava nell’Atalanta, ma non c’è mai stato nessun affondo, nulla di concreto. Difficile possa succedere qualcosa in futuro, l’argentino ha un’età che difficilmente si sposa con le strategie di De Laurentiis. Ma sognare non costa nulla e neppure raccontarlo.