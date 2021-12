“Ha lasciato l’Italia”: Napoli, Spalletti ne ha perso un altro

Napoli, grana Manolas a pochi giorni dal big match contro il Milan di Stefano Pioli. Il difensore lascia la città e vola in Grecia.

Kostas Manolas, dopo i guai fisici che non gli hanno consentito di giocare contro il Sassuolo e l’Atalanta, vola in Grecia. Il difensore, nella giornata odierna, si è presentato all’aeroporto di Capodichino per volare nel proprio paese dopo aver richiesto il permesso al club azzurro di Aurelio De Laurentiis.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI

Napoli, Manolas vola in Grecia

Il giocatore ha quindi preso un volo diretto per la Grecia dopo aver concordato il viaggio con il Napoli. Tuttavia, al momento, non è ancora chiaro il motivo che lo ha spinto a lasciare il centro sportivo azzurro, specie in un momento così delicato della stagione. Forse, come ipotizzato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, un controllo medico da parte di un consulente di sua fiducia. Di certo, la sua stagione fin qui è stata tutt’altro che memorabile.

LEGGI ANCHE >>> Spalletti lo recupera: Napoli, tra i tanti infortuni una buona notizia

Per Manolas, rimasto in panchina pure dopo l’infortunio di Kalidou Koulibaly (al suo posto domenica è stato impiegato Juan Jesus), finora 7 presenze di cui 4 in Serie A e 3 in Europa League. Magro pure il bilancio riguardane i minuti trascorsi nel rettangolo verde: appena 486. Numeri che certificano quanto effettivamente Manolas sia fuori dal progetto tecnico di Luciano Spalletti. In estate il greco aveva chiesto di poter andare via, senza essere accontentato. Possibile che torni a farsi sentire già a gennaio.