“Spalletti lo recupera”: Napoli, tra i tanti infortuni una buona notizia

Napoli, quanti infortuni. In una situazione cosi delicata per gli azzurri, proprio in queste ore sta emergendo un recupero a sorpresa.

Una fase della stagione molto particolare per il Napoli. Una serie di infortuni, infatti, hanno condizionato questa fase della stagione per gli azzurri che adesso sono chiamati ad affrontare due sfide importanti prima che l’anno finisca e che si ritrovi sul campo dopo l’Epifania del 2022. In campo contro il Milan, scontro diretto che determinerà in maniera netta gli equilibri nella parta alta della classifica.

Il Napoli, come detto, non ci arriva poi cosi bene: out ancora Osimhen cosi come Koulibaly, ma nelle ultime ore sono aumentati i problemi soprattutto a centrocampo. Out Fabiàn e Zielinski, che cosi lasceranno un buco importante soprattutto nella fase di costruzione. Insieme a loro, ancora la presenza di Mario Rui è stata messa a rischio dal suo stesso agente.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI

Napoli, recupero a sorpresa per Spalletti in vista del Milan

Insomma, una serie di problematiche che non lasciano dormire cosi sereno Luciano Spalletti. Servirà centellinare le forze, ma soprattutto capire chi possa concretamente dare un supporto importante alla causa azzurra, soprattutto in questa delicata fase. Il Milan rappresenta uno snodo cruciale, e non riuscire a giocarsi la partita con la giusta composizione tattica, sarebbe davvero un peccato.

LEGGI ANCHE >>> “Profonda delusione, non mi addentro…”: Marotta, dichiarazioni cocenti

In queste ore, però, qualche buona notizia sta emergendo. Il recupero di Anguissa, ad esempio, che si è visto già in campo con l’Empoli e che dovrebbe scendere in campo da titolare anche contro i rossoneri. Ma non solo. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, entro sabato dovrebbe recuperare anche Stan Lobotka, che ad oggi prosegue il recupero differenziato, ma che sta dando buoni segnali.

Secondo la rosea potrebbe esserci anche lui tra i disponibili per il Milan. Una notizia che farebbe tirare un gran sospiro di sollievo all’allenatore, soprattutto per la scarsa presenza di elementi in mezzo al campo.