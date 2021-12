“Se necessario…”: attenzione Real, il presidente non scherza per il big

L’avventura di Eden Hazard al Real Madrid non è mai decollata ed in Francia il presidente del Lille sogna il suo ritorno.

L’attaccante belga del Real Madrid Eden Hazard era un tempo considerato come uno dei migliori calciatori del pianeta. Il belga ha sempre avuto grandi numeri al Lille e soprattutto al Chelsea dove ha ottenuto la sua consacrazione ed è diventato probabilmente il più grande giocatore belga del momento.

Tre anni fa i Blancos hanno scelto Hazard come il sostituto ideale di Cristiano Ronaldo, un’eredità molto pesante che Eden non ha mai rispettato ed anzi in tre stagioni ha collezionato solo 5 reti in 40 presenze complessive, davvero poco per un giocatore pagato 100 milioni di euro (in scadenza di contratto l’anno successivo).

Hazard, il Lille sogna la stella del Real Madrid

Nel corso della trasmissione L’Equipe de Soir il presidente del Lille Olivier Letang ha parlato del possibile quanto clamoroso ritorno di Hazard in Francia, proprio nel club che lo ha lanciato ‘tra i grandi’. Ecco le sue parole:

“Hazard al Lille? Può sembrare impossibile, ma non credo sia impossibile, anzi. Andrò in Spagna se necessario, lui è incredibile. Al momento però è un giocatore del Real Madrid”.