“Un sogno…”: Roma, la candidatura a sorpresa per la panchina

L’ex calciatore di Inter e Roma Amantino Mancini ha parlato della sua nuova carriera da allenatore ed ha svelato il suo ‘sogno nel cassetto’.

In tanti lo ricordano per le sue sgaloppate sulla fascia ma potremmo ritrovare presto Amantino Mancini in una nuova versione. L’ex calciatore di Venezia, Roma, Inter e Milan ha intrapreso una nuova avventura ed è attualmente l’allenatore del Vila Nova (suo ultimo club da professionista).

L’ex esterno offensivo brasiliano ha ottenuto i suoi migliori risultati con la maglia della Roma dove, oltre a collezionare reti, era un’autentica spina nel fianco delle difese avversarie. In maglia giallorossa ha vinto due Coppe Italia ed una Supercoppa italiana ed ha collezionato 222 presenze e 59 reti complessive.

Roma, il grande ex si propone per la panchina

Intervenuto ai microfoni di Roma Today l’esterno brasliano ha parlato della situazione in casa giallorossa ed ha rivelato il suo sogno. Ecco le sue parole:

“Chiamate come tecnico dall’Europa? Beh, magari dalla Roma. Sarebbe un sogno, ma mi auguro che la squadra giallorossa raggiunga la Champions League perchè i tifosi la meritano. Secondo me può puntare quest’obiettivo ma deve essere più continua. Ha giovani interessanti ed un grande tecnico come Josè Mourinho”.