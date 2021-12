Clamoroso Napoli: “Salta Milan e Spezia e dirà addio al club”

Si avvia verso la conclusione l’avventura al Napoli di Manolas. Il difensore è volato in Grecia per seguire la trattativa con l’Olympiakos.

Nessuna visita medica da uno specialista di propria fiducia. È un altro il motivo alla base del viaggio compiuto ieri in Grecia da Kostas Manolas. Il difensore, stando a quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, ha infatti deciso di seguire in prima persona la trattativa in atto con l’Olympiakos che punta a prenderlo già a gennaio.

Napoli, Manolas è già un ex

La sua esperienza al Napoli, di fatto, può essere considerata già conclusa. L’ex Roma resterà in patria nei prossimi giorni e salterà quindi le partite che vedranno i partenopei affrontare il Milan (domenica) e lo Spezia (mercoledì). Il club azzurro, dal canto suo, non si opporrà alla sua cessione, anzi, e conta di incassare dal suo addio una cifra compresa tra i 3 e i 4 milioni. Una somma a cui andranno poi aggiunte quelle che derivanti dal taglio del suo ingaggio (percepisce oltre 4 milioni a stagione).

Ulteriori sviluppi in merito sono attese nelle prossime ore. Le parti intendono chiudere l’operazione in tempi brevi e non è da escludere che la fumata bianca possa arrivare già prima di Natale. Manolas in questi mesi è finito fuori dal progetto tecnico di Luciano Spalletti (appena 7 presenze) e vuole tornare protagonista con la maglia della sua vecchia squadra, in cui ha giocato dal 2012 ed il 2014. Il presidente Aurelio De Laurentiis lo accontenterà.