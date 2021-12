Il vice Abraham arriva dalla Serie A, sorride Mourinho

Il mercato della Roma partirà dall’assalto reale e concreto su un nuovo centravanti che consenta di far rifiatare Abraham in vista della seconda parte di stagione. Occhi puntati su obiettivo dalla Serie A

La Roma potrebbe tentare l’affondo su un nuovo centravanti, un nuovo centrocampista e un nuovo difensore. Tre profili pronti a completare la rosa in vista della seconda parte di stagione. Un affondo totale e imminente con i capitolini pronti a valutare diversi profili. Per il ruolo di vice Abraham piace Scamacca, ma difficilmente il Sassuolo aprirà all’addio del suo centravanti a gennaio.

Impossibile il possibile affondo su Icardi, costi troppo elevati e fitta concorrenza della Juventus. Intriga la soluzione Lucca dal Pisa, ma Scamacca, come detto, resta l’obiettivo principale del club giallorosso. Nessuna conferma sull’accostamento con Caputo: l’attaccante blucerchiato resterà alla Sampdoria almeno fino a fine stagione. Attenzione anche al possibile affondo su Belotti.

Caccia al vice Abraham, ma non solo: Zakaria primo nome per il centrocampo

Non solo un nuovo centravanti, la Roma proverà l’affondo anche per un nuovo centrocampista. Resta viva l’ipotesi Zakaria, con il centrocampista svizzero pronto ad arrivare il giallorosso a prezzo di saldo.

Su Zakaria resta vigile anche l’attenzione della Juventus. Il mediano del Borussia Monch., continua a far gola a diversi club europei soprattutto per il suo contratto in scadenza il prossimo giugno 2022.