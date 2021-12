“Haaland ha detto addio”: se ne va a gennaio, la destinazione

Il futuro di Erling Haaland appare ormai sempre più lontano dal Borussia Dortmund: tre le pretendenti sul fenomeno norvegese.

Erling Haaland, fenomeno norvegese classe 2000, è il sogno per il reparto offensivo di numerosi club europei. Il suo futuro, infatti, sembra ormai essere segnato e ogni giorno di più lontano dal club che ha mostrato al mondo calcistico le sue qualità. La partenza dal Borussia Dortmund, con ogni probabilità, potrebbe arrivare già con il mercato di gennaio, nonostante la scadenza di contratto nel 2024. Secondo ‘Fanpage’, poi, il giro completo di campo compiuto dal centravanti allo stadio del Borussia potrebbe significare l’addio al club.

Haaland waves to all four ends of Dortmund's stadium: Was it a goodbye? Does the Norwegian expect it to be the last time he plays at the ground as a Dortmund player? @Helle66221114 pic.twitter.com/L1TgrDfx6l

— Manuel Menacho (@ManuelMenacho0) December 16, 2021