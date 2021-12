Italia, Mancini disperato: ufficiale un’altra pessima notizia

Si sono tenuti oggi i sorteggi per la Nations League 2022. Italia che capita in un girone di ferro con Inghilterra, Germania e Ungheria.

Ancora Italia-Inghilterra. Stavolta però non agli Europei. La riedizione della finale della massima rassegna continentale infatti sarà di scena durante la Nations League, l’ultima competizione per nazionali creata per la UEFA.

L’Italia, che nell’ultima edizione della Nations League è arrivata fino alle semifinali, uscendo poi contro la Spagna, partecipa alla Lega A, il gradino più alto della competizione. Nei sorteggi che si sono tenuti questo pomeriggio gli azzurri sono incappati nel Gruppo 3, proprio con gli inglesi.

A completare quello che è a tutti gli effetti un girone di ferro anche la Germania e l’Ungheria. Negli altri raggruppamenti della Lega A da segnalare il derby iberico tra il Portogallo (probabile avversario nei play-off per Qatar 2022 degli azzurri) e la Spagna. A completare il Gruppo 2 Svizzera e Rep.Ceca.

Nations League 2022/23, i gironi delle varie Leghe

Nel Gruppo 1 della Lega A ci sarà invece la riedizione della finale di Russia 2018 tra Croazia e Inghilterra. A completare il Gruppo 1 ci saranno Austria e Danimarca. Gruppo 4 invece che sarà composto da Polonia, Galles, Olanda e Belgio.

Nelle leghe inferiori da segnalare la Macedonia del Nord, prossimo avversario dell’Italia nei play-off per il Mondiale, la quale nella Lega C finisce nel Gruppo 4 con Gibilterra, Georgia e Bulgaria. Sempre Lega C per la Turchia, altro possibile avversario dell’Italia sulla strada mondiale, che becca un Gruppo 1 facile con FarOer, Lituania e Lussemburgo.

Ecco nel dettaglio tutte le Leghe e tutti i Gruppi:

Lega A

Gruppo 1: Austria, Croazia, Danimarca, Francia.

Gruppo 2: Repubblica Ceca, Svizzera, Portogallo, Spagna.

Gruppo 3: Ungheria, Inghilterra, Germania, Italia.

Gruppo 4: Galles, Polonia, Olanda, Belgio.

Lega B

Gruppo 1: Armenia, Irlanda, Scozia, Ucraina.

Gruppo 2: Albania, Israele, Russia, Islanda.

Gruppo 3: Montenegro, Romania, Finlandia, Bosnia.

Gruppo 4: Slovenia, Serbia, Norvegia, Svezia.

Lega C

Gruppo 1: Far Oer, Lituania, Lussemburgo, Turchia.

Gruppo 2: Cipro-Estonia, Kosovo, Grecia, Irlanda del Nord.

Gruppo 3: Kazakhstan-Moldova, Azerbaigian, Bielorussia, Slovacchia.

Gruppo 4: Gibilterra, Georgia, Macedonia del Nord, Bulgaria.

Lega D

Gruppo 1: Lettonia, Andorra, Kazakhstan-Moldova, Liechtenstein.

Gruppo 2: San Marino, Cipro-Estonia, Malta.