“Costa quanto un…”: Juve, provocazione dal ds sull’obiettivo

Il diesse del Monaco Mitchell ha aperto un piccolo spiraglio a una trattativa con la Juventus per Tchouameni lanciando una provocazione

La Juventus ha lo stesso obiettivo che si era prefissata in estate: trasformare il volto al centrocampo. Dopo l’arrivo di Manuel Locatelli avvenuto prima della chiusura del mercato estivo, ora i bianconeri provano a confezionare un altro innesto nella zona nevralgica del campo. Dalle pagine di ‘TuttoSport’ è arrivata un’apertura verso uno dei grandi obiettivi bianconeri.

Juventus, timida apertura per Tchouameni dal ds del Monaco: “Vie del mercato infinite, faremo delle analisi”

Il quotidiano torinese ha intervistato Paul Mitchell, direttore sportivo del Monaco. Nei francesi gioca uno dei grandi obiettivi della Juventus per il centrocampo, Aurelien Tchouameni.

Il diesse della formazione francese ha parlato del centrocampista classe 2000 che ha suscitato l’interesse di diverse big d’Europa. Dalla sua bocca è arrivata una timida apertura ad una possibile trattativa: “A gennaio compirà 22 anni ma si tratta già di un top player. Non a caso è cercato dai più grandi club del mondo. Se anche noi vogliamo diventarlo, allora converrebbe tenercelo stretto. Siamo ambiziosi ma le vie del mercato sono infinite e a luglio faremo il punto della situazione, partendo prima di tutto dall’analisi della stagione. Il ragazzo ha un contratto con noi fino al 2024”.

“A Montecarlo costa tutto tanto e lui non fa eccezione. Diciamo che Tchouameni è caro come il gran Casinò”, ha poi chiuso Mitchell lanciando una provocazione.

Il diesse del Monaco, infine, ha paragonato Tchouameni a un ex calciatore inglese conosciuto al grande pubblico: “Aurelien è un calciatore completo, veloce, rapido, forte fisicamente e anche tecnicamente. Per alcuni versi mi ricorda Steven Gerrard, che per anni è stato il motore del Liverpool e dell’Inghilterra“. Tchouameni è stato prelevato dal Monaco a gennaio 2020 dal Bordeaux per 18 milioni di euro.