“Il titolare non si è allenato…”: Milan-Napoli, Spalletti non ha pace

Il tecnico del Napoli Spalletti in difficoltà in vista della trasferta in casa del Milan: dopo Koulibaly e Manolas, out anche Juan Jesus

Piove sul bagnato per Luciano Spalletti. Il periodo del Napoli non è sicuramente favorevole. La squadra partenopea sta risentendo tantissimo delle defezioni che si sono prodotte nell’ultimo periodo. Il tecnico di Certaldo in vista della trasferta di Milano contro i rossoneri dovrà fare i conti con una difesa a soqquadro. La situazione già complicata si è aggravata con la perdita di un elemento diventato titolare nell’ultimo periodo.

Napoli, altra tegola in difesa per Spalletti: Juan Jesus non si è allenato, scatta l’allarme in vista del Milan

Luciano Spalletti dovrà prendere in considerazione l’idea di un pellegrinaggio per lasciarsi alle spalle il periodo più complicato da quando ha messo piede a Napoli. Il tecnico è in piena emergenza difensiva. La ‘Gazzetta dello Sport’ di questa mattina ha rivelato che nella giornata di ieri Juan Jesus non si è allenato. Il brasiliano, con le assenze di Koulibaly e la partenza di Manolas per la Grecia, è ormai un titolare insieme a Rrahmani.

Il riposo concesso all’ex Inter e Roma dovrebbe essere stato soltanto precauzionale. Intanto, nella seduta di ieri, Spalletti è stato costretto a spostare al centro Di Lorenzo durante la parte tattica dell’allenamento.

La presenza di Juan Jesus nel big match di domenica sera a San Siro è indispensabile per il Napoli.

Gli azzurri stanno vivendo un periodo di forti perplessità. I risultati non arrivano e il Napoli ha perso terreno rispetto a Inter e Milan. Contro questi ultimi bisogna fare assolutamente risultato per non distanziarsi troppo dal primo posto. I partenopei non vincono in campionato dal 28 novembre (4-2 alla Lazio). In generale, in Serie A, hanno vinto soltanto contro Maurizio Sarri nelle ultime sei gare.