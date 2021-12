“L’ha fatto capire anche Cairo…”, Milan senti Schira: colpo di scena Belotti?

In diretta a SerieANewsTV, Nicolò Schira fa chiarezza al futuro di Belotti: che c’entri anche il Milan, nel futuro del Gallo?

Fermo per infortunio, Belotti intanto ragiona sul proprio futuro. In scadenza nel 2022, il Gallo fa gola a tanti top club, italiani e non. “A gennaio sarà ancora del Torino, dato che è ai box fino a febbraio – spiega Nicolò Schira, esperto di mercato, a SerieANewsTV – Non vedo chi possa prendere un calciatore a gennaio, che poi sarà indisponibile per il primo mese e mezzo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> “È già addio…”: mercato Juventus, ecco l’inevitabile colpo di scena

Milan, Belotti è ancora un’idea? Schira fa chiarezza e ‘avvisa’: “L’ha fatto capire anche Cairo…”

“Belotti si muoverà in estate, come ormai l’ha fatto capire anche Cairo ai Gazzetta Awards – continua Schira sul futuro del bombe granata – Dove ha rivelato che avevano fatto la loro proposta al calciatore, ma che questo aveva altre idee. Per me, fa bene a non rinnovare. È un ’93 che vuole giocarsi la propria occasione in un grande club. Ci sta, è un ragionamento che prima o poi qualcuno deve fare nella carriera”.

Di qui, l’ipotesi Milan: “Secondo me i rossoneri, ad oggi, hanno altre idee e altre priorità. Giroud ha un altro anno di contratto, poi se rinnovi Ibra… Devi solo prendere un attaccante giovane. Uno di quelli che, magari, il primo anno cresce e poi quello dopo raccoglie l’eredità in prima squadra di chi non ci sarà più”.