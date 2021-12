“Agente in sede”: Inter, affare in chiusura e firma in arrivo

L’Inter punta fortemente su Dimarco. L’agente del calciatore è in sede per trovare l’intesa definitiva per il rinnovo del contratto.

Dopo la vittoria roboante contro il Cagliari di domenica sera, e il conseguente pareggio del Milan contro l’Udinese il giorno prima, l‘Inter è in vetta alla classifica della Serie A. E’ già tempo di vigilia per i nerazzzurri, visto che domani sera giocheranno all’Arechi contro la Salernitana di Colantuono.

La gara sembra facile per l’Inter, ma Simone Inzaghi è consapevole che contro i granata potrebbero nascere delle problematiche inaspettate. L’ex allenatore della Lazio ha bisogno di tutti i suoi effettivi per cercare anche di sfruttare il big match di domenica sera tra il Milan ed il Napoli.

Inter, agente di Dimarco è in sede per per il rinnovo del contratto

Con la Salernitana potrebbe giocatore titolare Dimarco, considerando che è partito dalla panchina contro il Cagliari. Per il difensore è in arrivo un’altra bella notizia: il prolungamento contrattuale con l’Inter. Come quanto raccolto da ‘Calciomercato.it’, l’agente dell’ex Verona, Giuseppe Riso, è nella sede del team nerazzurro per definire gli ultimi dettagli sul rinnovo del suo assistito.

C’è un accordo di massima con Ausilio: contratto, attualmente in scadenza nel 2023, prolungato fino al 2026 ed ingaggio raddoppiato, considerando anche i bonus, rispetto ai 600mila euro che Dimarco percepisce adesso dall’Inter. L’ufficialità dell’accordo definitivo tra le parti potrebbe arrivare nelle prossime settimane.