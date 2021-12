“Lunedì sarà in Italia”: Inter, fumata bianca per il colpo a parametro zero

Onana resta nel mirino dell’Ad dell’Inter Marotta, che all’inizio della prossima settimana incontrerà l’agente del portiere.

Non si arrende l’Inter dopo le recenti dichiarazioni di André Onana. Il portiere, nella giornata di ieri, aveva parlato del suo imminente addio all’Ajax spiegando di preferire l’opzione Barcellona rispetto a quella nerazzurra: “È casa mia”. Nessuna decisione, in ogni caso, è stata presa. L’unica certezza, al momento, è il fatto che non rinnoverà il contratto che lo lega ai lancieri in scadenza a giugno.

Inter, Marotta serra i tempi per il colpo Onana

L’amministratore delegato Beppe Marotta, dal canto suo, è convinto di essere ancora in tempo per strappare il “sì” del camerunense. Ecco perché, come riportato da ‘Tuttosport’, all’inizio della prossima settimana incontrerà il suo agente Alberto Botines al fine di fare il punto della situazione e presentare ancora una volta l’offerta messa sul piatto. Ad Onana, in particolare, sono stati offerti 3 milioni netti all’anno e la prospettiva di rivestire un ruolo di primo piano nella formazione di Simone Inzaghi.

Ora resta da vedere quale sarà la risposta del diretto interessato. “La mia ambizione – ha detto ai microfoni del portale ‘Goal’ è sempre stata quella di diventare il migliore, sin da quando ho iniziato a giocare a calcio”. L’Inter è pronto a metterlo nelle migliori condizioni possibili per centrare l’obiettivo, relegando in panchina Samir Handanovic. Il momento della verità sta arrivando.