“Sta firmando con un altro club”: Incredibile Napoli, non solo gli infortuni

Il Napoli sta cedendo Manolas all’Olympiacos. Il difensore ha già svolto le visite mediche di rito con il club greco.

Dopo la sconfitta casalinga contro l‘Empoli nell’ultima giornata di campionato, il Napoli affronterà il Milan di Pioli domenica sera. Le due squadre stanno attraversando un periodo di flessione anche a causa di tanti infortuni. Spalletti è da almeno un mese che è in continua emergenza.

Il tecnico toscano farà di tutto per cercare di recuperare Insinge, Zielinski e Fabian Ruiz per la gara contro i rossoneri. Sicuramente contro il Milan non ci sarà Manolas. Il difensore è tornato in Grecia in questi giorni per motivi personali, almeno questa è la motivazione ufficiale.

Napoli, dalla Grecia: “Tutto fatto per Manolas all’Olympiacos”

In molti hanno interpretato questo viaggio come il segno definitivo dell’addio di Manolas al Napoli. A confermarlo è ‘sport24.gr’. Secondo il portale greco, l’ex Roma è volato nel suo paese per limare gli ultimi dettagli com l’Olympiacos. Il difensore ha anche già svolto le visite mediche di rito.

Manolas sta firmando con l’Olympiacos un contratto triennale e lascerà il Napoli a partire già dal prossimo mercato di gennaio. L’annuncio dell’affare potrebbe arrivare già in giornata. Arrivano conferme della conclusione anche dall’Italia. Secondo ‘Sky Sport’, è tutto fatto per il trasferimento del difensore. Al Napoli dovrebbero andare 3 milioni di euro.