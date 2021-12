Georgina, commento inaspettato sulla foto di Messi… ma è un fake

Sta divampando una nuova polemica tra Ronaldo e Messi. A scatenarla è stato un presunto commento di Georgina sul post della ‘Pulce’ per Aguero.

Tutto il mondo del football ieri si è fermato per rendere omaggio a Sergio Aguero. L’argentino si è dovuto ritirare dal calcio giocato a causa di un’aritmia cardiaca che per i medici non consente all’attaccante di continuare praticaticare dello sport a livello professionistico.

Per Aguero ci sono stati molteplici attestati di di stima. Anche Messi ha voluto dedicare un lungo post su Facebook al suo compagno di tante battaglie con la nazionale dell’Argentina. In queste ore sta facendo molto discutere questo post, ma non per colpa del calciatore del PSG.

Georgina commenta il post di Messi su Aguero: svelata la fake

Tra i commenti sotto le parole di Messi non è passato inosservato quello lasciato da Georgina Rodriguez. In molti pensavano che fosse un contatto ‘fake’, ma la ‘famosa’ spunta blu aveva eliminato qualsiasi dubbio sulla veridicità del profilo. La compagna di Cristiano Ronaldo ha scritto questa frase sotto al post del fuoriclasse argentino: “Ronaldo è il migliore”. Parole accompagnate anche da due cuori.

Il commento di Georgina è sembrato sin da subito molto inopportuno, visto che Messi nel post voleva solo celebrare Sergio Aguero. Eppure, un’accurata analisi del profilo ha svelato l’arcano: non si trattava, effettivamente, della compagna dell’ex juventino. Nonostante portasse il suo nome ed avesse la famosa “spunta blu”, la pagina Facebook è stata modificata più volte in questi mesi, venendo associata a diversi personaggi che con Ronaldo non c’entrano nulla. Nessuna caduta di stile, dunque, per lady Ronaldo.