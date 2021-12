“Solo fantasie…”: occhio PSG, arriva la smentita in diretta

Dopo le voci che lo vogliono come prossimo allenatore del PSG, Wenger ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro.

Il PSG sta dominando la Ligue1 con tredici punti di vantaggio, con gara in più, sul Marsiglia secondo. Se nel proprio campionato detta legge, la squadra di Pochettino si è dovuta ‘accontentare’ di arrivare dietro al Manchester City di Guardiola nel proprio girone di Champions League.

Dopo il sorteggio di lunedì, che ha causato tantissime polemiche, il PSG dovrà affrontare il Real Madrid agli ottavi di finale della massima competizione europea. Tutti sanno, soprattutto dopo il meraviglioso mercato dell’ultima estate, che il vero obiettivo del team parigino è la vittoria della Champions League.

Wenger sul suo approdo al PSG: “Solo fantasie…”

In questi giorni sono circolate varie voci di un presunto esonero di Pochettino. Tra i nomi candidati alla panchina del PSG è stato inserito quello di Arsène Wenger. L’ex tecnico dell’Arsenal, ed ora responsabile dello sviluppo mondiale del calcio per la FIFA, ha commentato queste indiscrezioni nel corso della trasmissione ‘Rothen s’enflamme’: “Sono solo fantasie pre-natalize. Non c’è assolutamente nulla”.

Wenger ha poi terminato il suo intervento: “Il mio futuro? Voglio sicuramente continuare il lavoro che sto svolgendo in questo momento. Stiamo cercando di sviluppare il calcio in tutto il mondo, specialmente in Africa”.