“Adesso c’è anche il Chelsea…”: mercato Milan, ecco la brutta notizia

Dopo l’infortunio di Kjaer, il Milan sta seguendo Bremer del Torino. Sul centrale granata c’è anche il Chelsea.

Con il pareggio rimediato sabato scorso contro l’Udinese, il Milan è stato scavalcato in classifica dall’Inter. I rossoneri sono attesi dal big match della prossima giornata di campionato contro il Napoli di Spalletti.

Sia il Milan che la squadra partenopeoa, dopo un inizio fantastico, stanno attraversando un periodo di flessione. Entrambi i team devono fare fronte a tantissime assenze causate da altrettanti infortuni. Tra i rossoneri bisogna registrare il lungo infortunio di un giocatore fondamentale per Pioli: Simon Kjaer.

Milan, il Chelsea piomba su Bremer del Torino

Il difensore danese dovrà restare fuori almeno per sei mesi. Maldini e Massara si sono subito attivati per cercare di prendere un altro difensore centrale nel prossimo mercato di gennaio. Tra i giocatori seguiti dal Milan bisogna certamente inserire il nome di Bremer del Torino.

Sul calciatore granata c’è anche l’Inter di Simone Inzaghi, ma le due squadre milanesi rischiano di restare a mani vuote per colpa del Chelsea. Infatti, com quanto ripotato da ‘Tuttosport’, il club inglese è pronta a piombare su Bremer con una super offerta economica per il gioatore.