Napoli, adesso sì che la promessa di Manolas suona come una beffa

Manolas, approdato oggi all’Olympiacos, ha implicitamente detto addio al Napoli e ha rilasciato anche le sue prime dichiarazioni.

Kostas Manolas è approdato nella giornata di oggi tra le fila dell’Olympiacos, dando di conseguenza il proprio addio al Napoli in emergenza, specialmente nel reparto difensivo, per i diversi infortuni. La cessione è stata poi formalizzata, tra l’entusiasmo generale dei tifosi in Grecia, da entrambi i club tramite i propri profili ufficiali ‘Twitter’. Dopo l’ufficialità, inoltre, sono arrivate anche le prime dichiarazioni dello stesso difensore.

Napoli, Manolas all’Olympiacos: arrivano le prime dichiarazioni

Tramite il proprio profilo ‘Instagram’ ufficiale, Kostas Manolas ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ufficiali dopo essere approdato quest’oggi all’Olympiacos: “Sono molto felice di essere tornato nella squadra del mio cuore! Vorrei ringraziare il presidente, il signor Vangelis Marinakis e il popolo dell’Olympiacos per il suo amore e la sua accoglienza. Prometto che darò la mia anima per ricambiare! Lunga vita all’Olympiacos“.

Una promessa, quella di dare la vita per ricambiare l’amore e l’accoglienza del suo nuovo club, che sa però di beffa per il Napoli, club in cui si è fatto trovare in fin dei conti pochissimo presente in questa stagione di Serie A. La squadra di Spalletti, inoltre, dopo la sua partenza e l’infortunio di Koulibaly da un lato e i problemi fisici di Juan Jesus dall’altro è in vera e propria emergenza in difesa.