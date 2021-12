“Vorremmo…”, l’annuncio di Mancini che dà coraggio all’Italia

Dopo i sorteggi (da incubo) per la prossima UEFA Nations League, l’annuncio del CT Mancini carica di coraggio la sua Italia

Girone di ferro (a dir poco) per l’Italia, che sarà costretta a vedersela con Germania, Inghilterra e Ungheria, per la prossima edizione della UEFA Nations League. Tre avversarie temibili, che il CT Roberto Mancini ha commentato così ai microfoni dei media ufficiali UEFA.

“Sarà un bel girone, uno di quelli di certo divertente – spiega il tecnico della Nazionale azzura – Non sarà un girone della morte, comunque. Sono solo partite di calcio. Incontrare squadre così forti e attrezzate fa parte del gioco. E soprattutto, fa parte del grande spettacolo di questo sport”.

Di qui, Mancini continua: “Se pensiamo all’Inghilterra, saranno due gare molto intense. Basta vedere all’intensità vista nell’ultima finale dell’Europeo. Con la Germania, invece, sarà una classica. Per me sarà la prima volta da CT, sono contento. E poi occhio anche all’Ungheria. Con il loro CT Rossi, sarà una sfida tra italiani. Hanno fatto benissimo all’Europeo, meritano rispetto”.

Infine, il messaggio che carica l’ambiente azzurro (anche in vista degli spareggi Mondiale): “Proveremo a dare tutto. Vorremmo tanto tornare a giocare le Final Four di Nations League. Stavolta, però, per vincerla”.