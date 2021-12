“Vuole il club italiano, è pronto a…”: colpo di scena Pallotta

Possibile ritorno nel calcio italiano di Pallotta. Nel mirino dell’ex presidente della Roma ora c’è il Palermo: contatti in corso.

James Pallotta continua a guardare con interesse al calcio italiano. L’imprenditore italo-americano, dopo aver ceduto la Roma ai Friedkin nell’agosto 2020, sta infatti valutando l’idea di rilevare alcune quote del Palermo attualmente presieduto da Dario Mirri. I primi contatti, stando a quanto riportato dal ‘Giornale della Sicilia’, sono già avvenuti tuttavia al momento non si starebbe parlando di una vendita della società.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI

Il Palermo nel mirino di James Pallotta

Al contrario, è probabile che Pallotta diventi un nuovo partner proprio di Mirri il quale qualche giorno fa aveva fatto il punto sul futuro del club rosanero. “Palermo venduto? Non si vende, resta di Palermo. Probabilmente la società ha bisogno di un sostegno economico ulteriore. Guardo avanti come qualsiasi papà”. L’alleanza con l’ex numero uno della Roma potrebbe quindi rappresentare un’occasione importante per rilanciare le ambizioni di gloria della squadra.

LEGGI ANCHE >>> Roma, il Covid rovina la tradizione di Natale: salta tutto

Il Palermo è reduce dalla sconfitta patita nel derby per mano del Catania ed, al momento, si trova al secondo posto del girone C della Lega Pro insieme alla Turris: 32 i punti fin qui totalizzati, 8 in meno rispetto alla capolista Bari. Mirri, dal canto suo, non ha escluso di poter effettuare qualche colpo in entrata nella prossima sessione del mercato. Poi, sarà tempo di pensare al futuro e all’ipotetica sinergia con Pallotta.