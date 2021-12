“Qui al centro come Napoli’: l’ennesima frecciata di Sarri alla Juve

Sarri ha prensentato in conferenza stampa la gara di domani tra la Lazio e Genoa, dove ha mandato una ‘frecciata’ alla Juve.

Tra le squadre più in crisi del nostro campionato in questo momento bisogna annoverare sicuramente la Lazio. I capitolini hanno totalizzato solo quattro punti nelle ultime cinque gare di campionato, riuscendo a vincere solo contro la Salernitana. Nell’ultimo match i biancocelesti hanno perso in trasferta contro il Sassuolo.

La Lazio domani pomeriggio sfiderà il Genoa in casa ed ha l’obbligo di vincere per cercare di non perdere ulteriore terreno dalla zona Europa. Maurizio Sarri ha presentato il match di domani in conferenza stampa: “L’Europa League, per colpa nostra, ci sta tritando. Abbiamo una media punti molto più bassa dopo aver giocato in Europa”.

Lazio, Sarri: “Qui sono al centro del progetto. Per questo mi trovo bene”

Il tecnico toscano ha poi proseguito il suo intervento: “Obiettivi futuri? Costruire una squadra giovane destinata, teoricamente, a crescere nel tempo. Se sono il fulcro del progetto? Qui sono al centro come a Napoli. Per questo motivo mi trovo bene alla Lazio, dove spero di restare”.

Sarri ha poi concluso il suo intervento: “Mi aspetto che contro Genoa e Venezia la squadra riesca a giocare e che riesca a togliersi alcuni difetti, che sono emersi durante questa prima parte di stagione. Zaccagli, Pedro e Luis Alberto ci saranno domani? Spero di sì, tutti e tre hanno svolto l’intero allenamento di ieri”.