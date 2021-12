“Incontro a Torino”: il Barcellona può strappare un calciatore alla Juventus

Il Barcellona è interessato a Bernardeschi. C’è stata una promessa tra il club catalano e l’agente del calciatore della Juventus.

Il Barcellona è in profonda crisi sia dal punto di vista economico che sportivo. Il club catalano è sommerso dai debiti, ma sul campo le cose non vanno meglio. In Europa c’è stata la ‘storica retrocessione’ dalla Champions all’Europa League e nella Liga i blaugrana sono ottavi in classifica.

C’è stato anche l’avvicendamento in panchina tra Koeman e Xavi, ma i problemi del Barcellona sono molto più strutturali. Gli obiettivi stagionali dei blaugrana sembrano ormai chiari: qualificazione in Champions League e tentativo di vincere l’Europa League, dove affronteranno il Napoli di Spalletti ai play-off.

Juventus, incontro a Torino tra il Barcellona e l’agente di Bernardeschi

La società catalanta sta guardando all’Italia anche sul fronte mercato. Dopo l’interassamento per Alexis Sanchez, il Barcellona sta seguendo anche Bernardeschi. Come quanto riportato da ‘Sport’, Mateu Alemany, direttore sportivo dei blaugrana, ha incontrato a Torino Federico Pastorello, agente del calciatore della Juventus, durante i ‘Golden Boy’, dove c’è stata la premiazione di Pedri, organizzati da Tuttosport.

Le parti in questione si sono promesse di parlare di nuovo di questa possibilità di mercato nelle prossime settimane. Il contratto di Bernardeschi con la Juventus scadrà nel 2022 e per il laterale offensivo il trasferimento al Barcellona potrebbe rapprensentare un’occasione assolutamente da non perdere.