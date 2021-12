Atalanta, il doppio colpo scudetto che fa volare Gasperini

L’Atalanta intende chiudere due colpi, Boga e Thorsby, in occasione del calciomercato di gennaio.

Non può più nascondersi, l’Atalanta è chiamata ad uscire allo scoperto. Le ultime stagioni sono state caratterizzate da un progetto sempre più ambizioso da parte della società dei Percassi, che si è rivisto perfettamente nei traguardi raggiunti sul campo dal gruppo allenato da Gian Piero Gasperini. Anche per questa stagione il minimo è puntare ancora a rientrare tra le prime quattro della classifica e sognare anche l’obiettivo più grande, considerati i pochi punti che distano dal primo posto. Per mantenere alto il livello sarà però necessario intervenire sul fronte del calciomercato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Atalanta, Boga e Thorsby per rinforzarsi a gennaio

A tal proposito, secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, la prima idea è offensiva e conduce a Jeremie Boga. Il calciatore del Sassuolo piaceva già in estate ma le cifre richieste dai neroverdi erano proibitive. Considerato il rendimento altalenante del giocatore, a causa dei problemi fisici, le pretese sono calate e le due società nelle prossime settimane potrebbero incontrarsi per definire già la cessione all’Atalanta di Boga.

LEGGI ANCHE >>> Milan, gesto ufficiale per l’inter: tifosi spiazzati, la reazione

L’altro nome che circola con insistenza nelle ultime ore è quello di Thorsby della Sampdoria. Si tratterebbe di un rinforzo per il centrocampo e di un’idea a tal proposito più recente rispetto alle altre che circolavano. L’operazione è complessa, anche a causa del momento societario blucerchiato, ma la volontà del calciatore potrebbe facilmente spostare l’asse in favore del club di Percassi. Le prossime settimane saranno decisive.